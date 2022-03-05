الذهب يواصل الصعود فوق مستويات 1970 دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولارًا للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 4%.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، في ظل عقوبات أميركية قاسية على الاقتصاد الروسي والتي تسبب أيضًا في ارتفاع في أسعار النفط.

كما قفز سعر البلاديوم الجمعة 4 مارس متجاوزًا 3000 دولارًا للأونصة، للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيسي للمعدن.

وارتفعت الفضة 2% في التعاملات الفورية لتصل إلى مستويات 25.67 دولارًا للأونصة وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 3.4% ليصل إلى مستويات 1117 دولارًا للأونصة.

 

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