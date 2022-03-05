النفط يقفز 20% خلال تعاملات الأسبوع الأول من مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



ارتفعت أسعار النفط في أول أسبوع تداول في شهر مارس بأكثر من 20%، حيث صعد خام برنت بنحو 20.5% ليغلق فوق مستويات 118 $ للبرميل، كما صعد أيضًا خام غرب تكساس بأكثر من 25% ليغلق فوق مستويات 115 $ للبرميل.

وتشهد أسعار النفط صعود قوي منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 من فبراير، واضطراب مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى برغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.

وخلال جلسة اليوم الجمعة، قفزت أسعار النفط الخام 7% في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقًا نوويًا مع طهران.            

كانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل الجلسة بعدما استولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا فيما

وصفته واشنطن بأنه هجوم "متهور" هدد بوقوع كارثة، وتم إخماد حريق في مبنى للتدريب وقال مسؤولون إن الموقع آمن.

وزادت المكاسب بعدما قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تنظر في خيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي، وتدرس إجراءات محتملة لتقليل التأثير على الإمدادات العالمية والمستهلكين.    

وسجل سعر خام برنت مكاسب بنحو 6.9% عند التسوية ليغلق عند مستويات118.11  دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس ارتفاعات بنحو 7.4% ليسجل عند التسوية 115.68 دولار للبرميل عند التسوية.

وتُعد هذه المستويات أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ فبراير 2013، والأعلى للخام الأميركي منذ سبتمبر 2008.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

"أول منخفض خماسيني".. 6 رسائل عاجلة من الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

موقف برشلونة من ضم أداما تراوري بصفة نهائية من وولفرهامبتون

برشلونة يفاجئ داني ألفيس بهذا القرار

الكشف عرض برشلونة للتعاقد مع الصفقة الذهبية

عاجل.. زيدان يفرض شروطه على باريس سان جيرمان

عاجل.. بشرى سارة عن الطلاب المصريين في أوكرانيا

"التعليم" تقيم المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي الرابع لأبناء النوبة