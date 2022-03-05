البورصات الخليجية تحقق مكاسب تاريخية بعد وصول النقط لـ100 دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حققت البورصات الخليجية مكاسب تاريخية في ظل القفزة التي شهدتها أسعار النفط مع دخول روسيا وأوكرانيا في حرب الأسبوع الماضي.

هذا وحقق مؤشر السوق السعودي أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف مع صعود سهم أرامكو ليتجاوز 44 ريالًا للمرة الأولى في تاريخه

وسجل مؤشر سوق دبي أعلى مكاسب أسبوعية في 3 أشهر، ومؤشر فوتسي أبوظبي أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

وبالحديث عن مؤشر بورصة قطر، فقد سجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين، في حين حقق مؤشر الكويت الأول إغلاقًا قياسيًا جديدًا.

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