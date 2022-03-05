أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر 6 جنيهات، متأثره بأسعار المعدن في البورصة العالمية، والذي واصل صعوده لتسجيل مستويات قياسية.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 بـ 743 جنيها

عيار 21 بـ 866 جنيها

عيار 24 بـ 990 جنيها

الجنيه الذهب 6928 جنيها

وبالنسبة للعقود الأميركية الآجلة للذهب سجلت ارتفاع 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولارًا للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 4%.

 

 

 

 

 

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