أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر 6 جنيهات، متأثره بأسعار المعدن في البورصة العالمية، والذي واصل صعوده لتسجيل مستويات قياسية.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 بـ 743 جنيها
عيار 21 بـ 866 جنيها
عيار 24 بـ 990 جنيها
الجنيه الذهب 6928 جنيها
وبالنسبة للعقود الأميركية الآجلة للذهب سجلت ارتفاع 2% عند التسوية لتصل إلى 1974 دولارًا للأونصة مع ختام تعاملات الأسبوع، لتحقق أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر 2020، كما قفز المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنحو 1.6% لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 4%.