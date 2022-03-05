الصين ترفع انفاقها الدفاعي إلى 229.5 مليار دولار في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أشار تقرير للميزانية عند افتتاح الاجتماع السنوى للبرلمان الصيني اليوم إلى أن الصين ستزيد انفاقها على الدفاع 7.1 في المائة هذا العام متجاوزة زيادة الإنفاق العام الماضي وتوقعات النمو الاقتصادي المتواضعة للحكومة مع سعى رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية.

وتعهد لي بتعزيز التدريب العسكري والاستعداد القتالي للجيش الصيني الذي يطور مجموعة من الأسلحة من الطائرات المقاتلة التي لا ترصدها أجهزة الرادار إلى حاملات الطائرات، وفقا لـ "رويترز".

وتم تحديد حجم الانفاق الدفاعي في الميزانية العامة الصينية التي أعلنت اليوم عند 1.45 تريليون يوان (229.47 مليار دولار) ويراقب جيران الصين وواشنطن عن كثب حجم الإنفاق كمقياس لمدى قوة البلاد في تعزيز جيشها.

 

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