اليورو يتراجع إلى دون 1.1 دولار لأول مرة منذ عامين



انخفض اليورو أمس إلى أدنى من 1.10 دولار لأول مرة منذ نحو عامين وسجل أقل مستوى في سبعة أعوام مقابل الفرنك السويسري مع تراجع توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.



وبحسب "رويترز"، تراجع اليورو 0.8 في المائة إلى 1.0967 دولار وهو أقل مستوياته منذ أيار (مايو) 2020، بعد سيطرة القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في أعقاب اشتعال النيران في مبنى في المجمع.



وفي مقابل الفرنك السويسري، وهو أيضا من عملات الملاذ الآمن، تراجع اليورو 0.8 في المائة إلى 1.0066 مسجلا أقل مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وانخفض اليورو مقابل الاسترليني 0.4 في المائة إلى 82.56 بنس مسجلا أقل مستوى منذ تموز (يوليو) 2016.



ورجح محللون أن تؤثر الحرب وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في الاستهلاك وتوقعات النمو الاقتصادي في أوروبا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة إلى 98.335 بعدما لامس أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 2020 مقابل سلة عملات.



وبالنسبة إلى بقية العملات، واصل الدولار الأسترالي صعوده مدعوما بانتعاش السلع الأولية، وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي وجرى تداوله مقابل 0.7375 دولار.



وقفز الين الياباني لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد أنباء الحريق في مبنى في موقع المحطة النووية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه في وقت لاحق ولم يطرأ عليه تغير يذكر وجرى تداوله مقابل 115.38 دولار.



إلى ذلك، واصل سعر البلاديوم ارتفاعه أمس ليقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر مقتربا من 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المصدر الرئيس للمعدن، في حين دعمت الحرب في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.



وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 6.1 في المائة إلى 2943.56 دولار للأوقية خلال التعاملات أمس بعد بلوغه 2970.50 دولار للأوقية وهي ذروة لم يسجلها منذ أيار (مايو) 2021.



وتنتج روسيا 40 في المائة من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات والذي حقق زيادة بنسبة 24 في المائة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية آذار (مارس) 2020.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1 في المائة إلى 1954.53 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 3.5 في المائة.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المائة إلى 1956.70 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 25.45 دولار للأوقية مسجلة خامس زيادة أسبوعية على التوالي.



وصعد البلاتين 2.5 في المائة إلى 1108.19 دولار للأوقية.

