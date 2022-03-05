المركزي الأوروبي: سنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي



صرح أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توازن الأسعار والاستقرار المالي، مؤكدا أن رئيسة البنك كريستين لاجارد تتفق معه في هذا الموقف.



ونقلت بلومبرج عن رين قوله في مقال نشرته وزارة المالية الفنلندية إن البنك المركزي الأوروبي سوف يضمن أيضا توافر السيولة في الأسواق المالية وإتاحة النقد للمواطنين.

وأشار إلى أن البنك مستمر في مراقبة التعافي الاقتصادي والأسعار.



وقال رين: "نراقب آفاق التضخم على المدى المتوسط بحرص في ضوء جميع البيانات الجديدة"، مضيفا "كما تقول الحكمة القديمة من الأفضل أن نتحلى بالحذر الآن بدلا من أن نشعر بالأسف لاحقا في موقف يكتنفه الغموض، بالإشارة إلى التطبيع التدريجي للسياسة المالية".



وذكر أن السياسة المالية يتم تطبيقها بشكل متسق ومرن للحفاظ على حرية الحركة.

