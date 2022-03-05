أسعار الغذاء في العالم تقفز بنسبة 24.1%

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، وقفزت بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.


بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (ف أو ) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير مقابل 135.4 في يناير.


وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات وفقا لرويترز.


كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مجزرة في الزمالك بقيادة مرتضي منصور

الخطيب يوجه طلب عاجل لإتحاد الكرة المصري

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

فوز غزل شبين أشمون وفاقوس وتعادل الجمهورية والشرقية بالقسم الثالث

لماذا فضل توري برشلونة على ريال مدريد ؟

بقيادة صلاح.. كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

المواعيد النهائية.. موعد مباراتي مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022

أقوال مثيرة لسكرتيرة وممرضة الطبيب المتهم بالتحرش بموظفة بالعجوزة