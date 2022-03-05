ياسمين صبري مطلوبة على جوجل بسبب صورتها على انستجرام

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريندات جوجل بعدما شاركت متابعيها على موقع انستجرام بصورة لها أثناء قضاء مناسك العمرة، حيث ظهرت بجلباب وطرحة سوداء، وحرصت على مشاركة متابعيها بدعاء كتبته ياسمين صبري في تعليقها على الصورة.

وقالت ياسمين صبري: " اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، واسألك من الأخلاق اطيبها".

ياسمين صبري وفور نشر الصورة عبر حسابها على موقع انستجرام حرص العديد من متابعيها على مشاركتها في التعليقات التي تفاعلت معها ما بين من اثنوا عليها، وكتبوا كلمة "امين" في إشارة إلى دعاءها، وآخرين كتبوا لها كلمات من عينة: "عمرة مقبولة".

ولا تعد تلك هي الزيارة الأولى لـ ياسمين صبري للحرم الشريف والكعبة المكرمة، إذ سبق لها أن نشرت صور من أمام الكعبة أثناء قضاء مناسك العمرة فى وقت سابق.

اخر أعمال ياسمين صبري

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.