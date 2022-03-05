موعد مباراة الأهلى والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022

يخوض الأهلي معركة قوية مع غريمه مع المريخ السوداني، اليوم السبت ٥ مارس ٢٠٢٢، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد المريخ على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال.

الأهلي والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا، مع الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطة حصدها من التعادل مع الهلال السوداني، بينما خسر مواجهة الجولة الثالثة أمام صن داونز.

بينما المريخ يتواجد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من الفوز على الهلال والتعادل مع صن داونز.

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والمريخ مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والمريخ على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 3"، بالإضافة لقناة تايم سبورت الأرضية.

أسندت قناة بي إن سبورت المباراة إلى المعلق التونسي رؤوف خليف