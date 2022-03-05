طبيب يكشف تأثير الأمراض النفسية على الحالة البدنية (فيديو)

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المصريين يعطون المرض النفسي أعراض جسمانية، مثل تساقط الشعر والحكة الجلدية وخشونة الركبة والضعف الجنسي واضطراب الدورة الشهرية، وهى أمور أساسها نفسي ولكن تجد في الجسم متنفس تخرج من خلاله.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الإنسان لديه معدل من الصلابة النفسية وكل نجاح يحققه في التغلب على الصعوبات يحدث تأكل في الصلابة النفسية حتى يأتى الوقت لتخار الصلابة النفسية.

وأوضح أن المرض النفسي له أوقات وغلبا لا تكون من أول أزمة ولكن على حسب الصلابة النفسية، مؤكدا أن من الضرورى الاستماع إلى المكتئب بشكل مهم، محذرا من كبت المشاعر، متابعا: "لو متضايقة مع جوزك واجهية أو اتكلمى مع حد، يجب أفراغ المكبوتات لإزاحة الضغوط".