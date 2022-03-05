مصرع طفلين مختنقين بسبب اشتعال النيران في الإسكندرية

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شهدت منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية اليوم السبت،  مصرع طفلان  مختنقين إثر وقوع حريق بشقة سكنية عقب اشتعال النيران في مرتبة السرير بداخل الشقة، وتواجد الطفلين في المنزل بمفردهم دون أسرتهم وحُرر محضر بالواقعة.

بداية  الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مامور قسم شرطة كرموز، بوقوع داخل شقة بحارة الشبكشي بمنطقة كوم الشقافة دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حريق فى شقة ووجود طفلين في الداخل، وبالدلو إلى داخل الشقة تبين وفاة الطفلين ولد وبنت وان الحريق نشب بسبب مادة بلاستيكية في المرتبة.

وحُرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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