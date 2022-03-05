استشاري صحة نفسية: المرأة أكثر عرضة للاكتئاب لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن الاكتئاب قد يكون عرض مؤقت عندما ينتاب الإنسان عوامل مؤقتة، ويكون مرض ثابت إذا تلازم مع الشخص لأكثر من 6 أشهر، متابعا: "المرأة أكثر عرضة للاكتئاب".

وتابع خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن المرأة ضعف حالة الرجل في الاكتئاب، فكل حالة اكتئاب لدى الرجال هناك حالتي اكتئاب لدى السيدات.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن هناك أنواع كثيرة من الاكتئاب العاطفي والموسمي ومعدل إصابة النساء فيها أربع أضعاف الرجال، ولها أثار مضاعفة على الأسرة وقد تؤدى إلى الطلاق والانتحار، لأن 20% من لديهم حالات اكتئاب يحاولون الانتحار أو التفكير في الانتحار.

وأكد أن البقاء غريزة عند الإنسان وإذا أقدم الإنسان على الانتحار فهو إنسان غير طبيعي، ويعانى من اضطراب نفسي ولا يعاقب على الفعل الانتحاري – حسب رأيه - لأنه شيء مرضى وليس شيء إرادي.