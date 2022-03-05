نتيجة مباراة ليستر سيتي وليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدرت فريق ليستر سيتي تريندات جوجل اليوم السبت ٥ مارس ٢٠٢٢، حيث حقق الفريق الانجليزي ثلاث نقاط غالية في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب غريمه ليدز.

نتيجة مباراة ليستر سيتي وليدز

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على ليدز يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، السبت، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان فريق ليستر سيتي الأكثر سيطرة على الجانب الهجومي أمام ليدز فى أغلب أحداث الـ 90 دقيقة من عمر المباراة.

حاول ليستر سيتي فى أكثر من مناسبة هز شباك ليدز يونايتد، لكنه لم ينجح فى اختراق دفاع الضيوف.

وكانت الكرة الاخطر لصالح ليدز يونايتد، من الجانب الأيسر بعرضية سحرية لكن كان شمايكل في المكان والزمان لينقذ مرماه من هدف مؤكد لصالح الأول.

وفي الدقيقة 67 من عمر أحداث الشوط الثاني، نجح هارفي بارنيس في تسجيل هدف الفوز لصالح ليستر سيتي داخل شباك ليدز يونايتد.

بهذة النتيجة، يرفع فريق ليستر سيتي رصيده للنقطة 31 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 24 في المركز الـ 16.