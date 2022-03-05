الأمين العام لمجلس الدولة يكشف اسم أول قاضية جلست على منصة القضاء (فيديو)

تسلم القاضيات الجدد
تسلم القاضيات الجدد لمهام عملهن المجلس الدولة
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قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن اليوم السبت 5 مارس، كان اليوم الحاسم في تسلم القاضيات الجدد لمهام عملهن بالمجلس، مؤكدًا أن هذا الأمل كان موجود منذ نشأة المجلس قبل 75 عاما، متمنيًا أن تكون مشاركتهم مثمرة.   

وأشار المستشار طه كرسوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت، إلى أن القاضية علا طنطاوي هي أول قاضية تجلس على منصة مجلس الدولة اليوم، مؤكدًا أن القاضيات أصبحن شريكات للقضاة الرجال في العمل، وأن العمل واحد. 

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة أن اليوم كان يمثل اكتمال حلقة الاندماج بجلوس القاضيات على منصة القضاء بالمجلس.     

طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة تسلم القاضيات الجدد لمهام عملهن مجلس الدولة القاضيات القاضية علا طنطاوي
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