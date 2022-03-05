تأجيل محاكمة 17 متهمًا لجلبهم 6 أطنان حشيش داخل مركب صيد بالإسكندرية

حوادث
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أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة  محاكمة 17 متهمًا لاتهامهم بجلب 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

كانت القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

حيث توصلت  تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت قيام عدد 17 متهمًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها عدد مائتين وستين جوال تزن " 6 أطنان حشيش " فتم التحفظ علي المركب والمضبوطات، والقبض علي المتهمين، وبعد عرضهم على النيابة العامة تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت تأجيل  المحاكمة  لجلسة 8 مايو القادم.

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