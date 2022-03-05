بسبب هذه الصورة.. ياسمين صبري تتصدر تريند “جوجل”

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا تريند جوجل، بعد مشاركتها متابعيها عبر موقع التواصل إنستجرام صورة لها أثناء تأدية مناسك العمرة.

ياسمين صبري تنشر صورة عبر إنستجرام

وظهرت ياسمين صبري بجلبات وطرحة سوادء، وعلقت على الصورة قائلة "اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، واسألك من الأخلاق اطيبها".

وتحرص ياسمين صبري دائما على مشاركة متابعيها صورها ويحرص متابعيها على التفاعل مع الصور بالتعليقات.

صورة ياسمين صبري أمام الكعبة

وسبق وأن نشرت ياسمين صبري صورا لها من أمام الكعبة أثناء قضائها مناسك العمرة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وتستعد ياسمين صبري لخوض أولى بطولتها السينمائية بفيلم “شغل عصابات”، ويدور أحداث الفيلم في إطار لايت.

أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية

وعن أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم الديزل عام 2018 الذي شاركت فى بطولته إلي جانب محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس وغيرهم، وفيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد إمام.