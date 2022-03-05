موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تصدر موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم الأحد 6 مارس 2022 على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ومن المققر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل يونايتد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.