"البترول" ترد على خطابات شركات صناعة السيارات الأوروبية: لا نضع المنجنيز في البنزين

قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن البنزين المصري لا يوجد به منجنيز على الإطلاق، متابعا: "المنجنيز مادة حتى لو موجودة فى معامل التكرير تؤدى إلى تآكل أجزاء من معامل التكرير".

ورد عبدالعزيز، فى مداخلة هاتفية مع فضائية "TeN"، مساء السبت، على ما أثير عن الخطاب المرسل من مصنعى السيارات الأوروبية بأخذ عينات من تنكات السيارات حول سوء البنزين، قائلا: "معامل التكرير المصرية ومستودعات المواد البترولية والخزانات الموجودة بالمحطات يتم عمل تحليل لها حتى يكون البنزين الخارج منها وفق المعايير والمواصفات القياسية".

وأوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية التى تعمل فى مصر في مجال تسويق المنتجات البترولية وهذه الشركات عندما يصل إليها البنزين المصري يتم وضعه في مستودعاتها ويجري له تحاليل ولم يرد إلى الوزارة شكوى عن وجود منجنيز في البنزين.

وأشار إلى أن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للمواصفات القياسية، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة يتم تنفيذها لتطوير معامل التكرير وإقامة وحدات جديدة وهناك افتتاحات تمت خلال الفترة الماضية في أسيوط والإسكندرية ومسطرد وفق أحدث التكنولوجيا، وهناك تأكيد على جودة المنتجات البترولية للسوق المحلى.

وأشار إلى أنهم يتابعون السوشيال الميديال ودائما تظهر هوجة كل فترة عن البنزين المصري، منوها بأن المهندس طارق الملا وزير البترول شكل لجنة منذ شهرين للتأكد من جودة البنزين، وتم أخذ عينات من البنزين الموجود في المستودعات، متابعا: "البنزين الموجود في تنك السيارة هو مسئولية قائد السيارة، وهناك العديد من المحسنات في محطات البنزين يتم بيعها للمواطنين باعتبار أنها ترفع من الرقم الأوكتيني للبنزين أو بتفوق السيارة، ودي مش مسؤوليتنا، ولكن إحنا بنقول المستودعات المصرية موجودة والخزانات موجودة ويتم السحب منها باستمرار وفحصه للتأكد على عدم وجود غش في البنزين، وقطاع البترول في مصر يعمل منذ أكثر من 100 عام ويهمه السمعة".