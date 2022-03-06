الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية: لا تخرجوا من المنزل اليوم

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي صحراوي على الصحراء الغربية مصحوبا برياح جنوبية غربية وستكون سرعات الرياح ما بين 40 كم و70 كم في الساعة محملة بالرمال والأتربة المثارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبالدصمد وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف: "بالنسبة إلى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون درجا الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية في فترة النهار، ونبدأ نشعر بالطقس أنه مائلا للحرارة في فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "مع دخول ساعات الليل ستبدأ الكتل الهوائية تتغير وتتأثر برياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة والطقس خلال ساعات الليل سيكون شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، ومع دخول ساعات المساء ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الوجه البحري وتحدث فرص لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط".

وأكدت: "ننصح مصابي الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل اليوم، أو ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية إذا خرجوا من المنزل، وننصح بالابتعاد عن الأشجار العالية والأبنية المتهالكة وأعمدة الإنارة وألواح الإعلانات المعدنية في الشوارع وبداية من الغد ستقل درجات الحرارة وتعود الأجواء الشتوية بنهاية الأسبوع ويجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية نلتزم بالمتابعة الجيدة للنشرات الجوية".

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