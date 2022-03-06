الأرصاد تحذر: منخفض خماسيني يضرب البلاد اليوم (اعرف تفاصيل حالة الطقس)

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض خماسيني، حيث يضرب البلاد اليوم الأحد الموافق 6-3-2022، وعن معلومات أكثر عن تفاصيل حالة الطقس، توفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الأحد.

تعرض البلاد لمنخفض خماسيني يؤدي إلى ارتفاع الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لمنخفض خماسيني اليوم، يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، بجانب انخفاض في مستوى الضغط الجوي السطحي.

رياح محملة بالرمال غرب البلاد غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تبدأ على غرب البلاد، مرورا بالسوحل الشمالية والوجه البحري وتصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

عاصفة تجتاح شرق البلاد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الرياح تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء)، وتؤدي لانخفاض مستوى الرؤية.

سرعة الرياح اليوم على القاهرة

وعن سرعة الرياح اليوم تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س).

سرعة الرياح اليوم على السواحل الشمالية

أما سرعة الرياح على السواحل الشمالية وسيناء، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها، أنها تصل إلى (70:60كم/س)

أمطار على السواحل الغربية

وتتعرض غرب البلاد والسواحل الغربية لسقوط أمطار نتيجة نسب الرطوبة العالية، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة.