أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 6-3-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهدت انخفاضا طفيفا خلال تعاملا أمس، ورغم ذلك يستقر المعدن الأصفر عند مستويات مرتفعة لم يصل لها منذ عامين بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر على النحو التالي:

جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر 991 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 سعر 865 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 سعر 741 جنيها.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، نحو 6.973 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 31 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع (أمس الجمعة)، مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية.

ودفعت المخاوف الجيوسياسية جراء الحرب إلى تزايد الاقبال على المعدن النفيس، باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار، خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي نهاية جلسات الأسبوع، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل- بنحو 1.6%، ما يعادل 30.70 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1966.60 دولارًا للأوقية.

وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 4.2%، ما يعادل 79 دولارًا، بدعم غزو روسيا لأوكرانيا.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5%، ليصل إلى 1965.86 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مايو- بنسبة تزيد على 2.3%، مسجلًا 25.82 دولارًا للأوقية.

وصعد سعر البلاتين الفوري بنحو 3.2% عند 1118.54 دولارًا للأوقية، في حين قفز سعر البلاديوم الفوري بنحو 7.4%، ليسجل 2989.59 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار البلاديوم أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو، إذ تمثّل روسيا 40% من الإنتاج العالمي لمعدن الحفاز التلقائي الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.7% إلى 98.507 نقطة.