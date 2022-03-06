أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

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