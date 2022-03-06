سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6-3-2022 أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تباين سعر الدينار الكويتى بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6-3-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 49.61 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.58 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.58 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.55 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.55 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.74 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.46 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.60 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن الطبيب المتهم بالتحرش بموظفة بنك بالعجوزة

بيان عاجل من الحكومة بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن تسبب أعطالا بالسيارات

بعد تألقه.. الخطيب يكافئ "الحاوي" في الأهلي

تحرك عاجل من موسيماني بعد تراجع مستوى الشناوي مع الأهلي

اختبار طبي يحسم مشاركة نجم الأهلي أمام بيراميدز

كلوب يعثر على بديل محمد صلاح مع ليفربول

بن شرقي يُحدد شروطه النهائية لتجديد عقده مع الزمالك

كيروش يستقر على ضم نجم الأهلي لمنتخب مصر قبل موقعة السنغال