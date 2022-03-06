مطران المنيا يشارك في اجتماع الأسرة بكنيسة مار مرقس بالمنيا

شارك الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، في اجتماع الأسرة بكنيسة مار مرقس بالمنيا، وكان في استقباله الأب أبوالخير بشرى، والأب جورج متى، راعيا الكنيسة، وشعب الرعية.

وبدأ الاجتماع بفقرة الترانيم الروحية مع كورال الكنيسة، ثم أعطى الأب المطران كلمة روحية للأسر الحاضرين بعنوان "أسرار نجاح الأسرة"، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وفي سياق رعوي متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، شارك الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في الاحتفال الخاص بخدمة التربية الدينية، بكنيسة مار جرجس بسوهاج.

وكان في استقبال نيافته القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، والقمص مرقس عدلي، وأمين الخدمة، الأخ كريم شنودة، ومجموعة من خدام وخادمات التربية الدينية بسوهاج. وقام نيافته بتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين.