"البترول" توضح حقيقة وجود منجير في البنزين المباع في الأسواق

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن البنزين المباع في السوق المحلي خالي من المنجنيز والمعادن الاخري، حيث أن جميع أنواع البنزين المباعة في السوق مطابقة للمواصفات القياسية.



وبحسب عبد العزيز، فان وزارة البترول تتاكد من جودة أنواع البنزين من خلال تحليل العينات من أجل التأكد من توافقها لهذه المواصفات.



وأشار عبد العزيز، إلى أنه منذ شهرين ظهرت شائعات أن هناك غشا في البنزين بشكل عام، ووقتها شكل وزير البترول لجنة على مستوى رفيع من أجل النزول إلى أرض الواقع وعمل تحاليل لعينات عشوائية من البنزين في المحطات بعدد من المحافظات، وكانت النتيجة أن كل العينات كانت مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.



وكانت منظمة "acea" الممثلة لنحو 16 مصنعًا للسيارات والأوتوبيسات والإطارات، أرسلت شكوى لوزارتي البترول والثروة المعدنية، والتعاون الدولي، وجهاز حماية المستهلك، بخصوص ضعف جودة البنزين في مصر واحتوائه على مادة المنجنيز وهو ما يؤثر على محركات السيارات.



وأوضحت المنظمة في خطابها، أنه تم اكتشاف هذه المشكلة في السيارات الموجودة في محافظتي القاهرة والسويس، مطالبة السلطات المصرية باتخاذ إجراءات للتأكد من جودة البنزين المباع في السوق المصري.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم بالفعل إرسال الخطاب إلى وزارة البترول، وأنها تقوم حاليا بالرد عليه.



وبحسب عبد العزيز، أنه من الممكن أن تكوت ظهور أعطال في السيارات نتيجة المحسنات التي قد يضيفها بعض أصحاب هذه السيارات، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الخطاب أن هذه المشكلات ظهرت في القاهرة والسويس فقط.

