الأنبا باخوم يشارك في المجلس الرعوي بكاتدرائية العذراء

أقباط وكنائس
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
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شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة، بالمجلس الرعوي الإيبارشي بالقاهرة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وحضر اللقاء  بعض الآباء الكهنة، ومسؤولو، وأعضاء الاجتماع، وعدد من أبناء كنائس القاهرة، حيث تضمن اللقاء كلمة من الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، عضو اللجنة المركزية لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، حول الوثيقة التحضيرية للمسيرة السينودسية.

وتلا ذلك، تقديم أبناء وبنات دورة شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، عرضًا حول الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا، وذلك بفكر الكنيسة السينودسية، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، والسيد جون ميلاد، مخرج العرض.

وتضمن اليوم أيضًا كلمة تشجيعية من نيافة الأنبا باخوم شكر فيها كل من ساهم في إعداد هذا اليوم، كما قدم كلمات الامتنان والتقدير لأبناء وبنات الدورة التدريبية "CYM"، لمجهوداتهم في هذا العرض، موكدًا على فخره بهم. واختتم اليوم بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من الأب المطران.

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