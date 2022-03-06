البابا تواضروس يترأس جلسات المجمع المقدس يونيو المقبل

أقباط وكنائس
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يترأس البابا تواضروس الثاني، جلسات المجمع المقدس الدائمة بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر، وخلال مطلع شهر يونيو المقبل.

واجتمع البابا تواضروس الثاني  السبت الماضي، مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التي تضم مقرري اللجان الرئيسية بالمجمع، و6 من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المجمع المقدس.

وناقش البابا تواضروس خلال الاجتماع، عدة موضوعات مهمة تخص الكنيسة القبطية من بينها بعض الشؤون الخاصة بمجال العلاقات المسكونية والترتيبات الإدارية للكنيسة، والتي تخص  المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شؤون الرهبنة والأديرة داخل وخارج مصر.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي ستعرض في جلسة المجمع المقدس المقرر عقدها يوم 9 يونيو المقبل.

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