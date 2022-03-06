"الإحصاء": 1.3 % زيادة فى إجمالي المساحة المنزرعة عام 2019 / 2020



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2019، 2020 ومن أهم المؤشرات، بلـغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.5 مليون فدان عام 2019 - 2020 مقابل 9.3 مليون فدان عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.3 ٪.

وبلغت مساحة محســول الطعـاطـم 380.0 ألف فـدان عام 2019 - 2020 مقابل 408.7 ألف فدان عـام 2018 2019 بالخفـاض بلغت نسبته 7.0 % وبلغت كمية الإنتاج 6.5 مليـون مـن هـام 2019 2020 مقابل 6.8 مليـون مـن عام 2018 - 2019 بانخفاض بلغت نسبته 24.4.

وبلغت مسـاحـة محصـول البطاطس 560.8 ألف قدان عام 2019-2020 مقـابـل 422.6 ألـف فـدان عـام 2018، 2019 بزيادة بلغت نسبتها 32.2 % وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 2019، 2020 مقـابـل 5.2 مليون طن عام 2018، 2019 بنسبة زيادة بلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.7 ألف فدان عام 2019 2020 مقابـل 292.0 الـف فـدان عام 2018، 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2 % وبلغـت كيـة الإنتـاج 3.1 مليـون علـن عام 2019 2020 مقابل 3.07 مليـون طـن عـام 2018، 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.2%.

وبلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.8 ألف فدان عام 2019 2020 مقابل 72.6 ألف فدان عام 2018 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.3 % وبلغـت كمية الإنتـاج 1.35 مليون طن عام 2019 - 2020 مقـابـل 1.33 مليـون طـن عــــــام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪ وبلغ إجمالي المساحة المحصـوليـة 16.3 مليون فـدان عام 2019 - 2020 مقابل 16.2 مليون فدان عام 2018 - 2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.0.5.

وبلغت مساحة محصول القمع 3.4 مليـون فـدان عام 2019، 2020 مقـابـل 3.1 مليـون فـدان عام 2018، 2019 بزيادة بلغت نسبـتـها 8.5 % وبلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طـن عـام 2019 - 2020 مقابـل 8.6 مليـون طـن عـام 2018 2019 بزيادة بلغت نسبتها 6.3 % وبلغت مساحة محصول الأرز 1.2 مليـون فـدان عام 2019 2020 مقابل 1.3 مليون فدان عـام 2018، 2019 بانخفاض بلغت نسبته 9 %، وبلغت كميـة الإنتاج 4.4 مليون طن عام 2019 2020 مقابل 4.8 مليون طن عام 2018، 2019 بانخفاض بلغت نسبته % 1.3 زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2019، 2020







