بعد تحذيرات "الأرصاد" من طقس اليوم.. نصائح مهمة للوقاية من رياح الخماسين

ننشر لكم في السطور التالية نصائح مهمة للوقاية من رياح الخماسين، وهذ بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم، حيث تتعرض البلاد اليوم لموجة من الطقس السيئ، وتكون الرياح شديدة ومحملة بالأتربة.

وعن النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها المواطنين، للوقاية من رياح الخماسين؛ إليكم ما يلي:

- يجب عليك أن تتجنب الأنشطة الخارجية وتلتزم الجلوس في المنزل وخاصة مرضى الجيوب الأنفية.

- قم بتغطية أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار.

- تجنب التمارين العنيفة، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.

- ابق في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب.

- ابق في أماكن مكيفة الهواء، إن أمكن.

-قلل من سرعتك، وكن مستعدًا للانسحاب من الطريق إذا تدهورت الرؤية.

-ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية إذا خرجت من المنزل.

-يجب الابتعاد عن الأشجار العالية والأبنية المتهالكة وأعمدة الإنارة وألواح الإعلانات المعدنية في الشوارع.

وتشهد البلاد اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر البلاد بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح علي كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة علي الطرق الصحراوية.