التخطيط والقومى للحوكمة يعقدان ورشة عمل حول القيادة الفعالة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، غدًا الاثنين ورشة عمل بعنوان "القيادة الفعالة" والتي من المقرر انعقادها على مدار يومين.
 

ويقدم الورشة أخطر باتشا خبير التنمية الدولية والادارة  بكلية إيفانز  للسياسة العامة  والحوكمة بجامعة واشنطن، حيث تناقش الورشة تنمية المهارات القيادية لتكيف مع المتغيرات الراهنة واعلاء المبادئ والقيم الرشيدة عند اتخاذ القرار، وكذلك كيفية تحقيق توازن بين العمل والحياة. تتطرق ورشة العمل أيضًا إلى الوصول الذكي والفعال للفئات المستهدفة لتلبية احتياجاتها المختلفة من خلال حلول مبتكرة تعتمد على التفكير التصميمي واستخدام التكنولوجية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.

 

 

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