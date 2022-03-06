"أغلى حصان اشتريته بمليون استرليني".. أبرز تصريحات حورية فرغلي المثيرة للجدل

تتصدر الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، مؤكدة أنها اشترت حصانا وصل ثمنه لمليون جنيه إسترليني.

حورية فرغلي: “تعرضت للانتقادات خلال فترة مرضي”

وقالت حورية فرغلي إنها تعرضت لكثير من الانتقادات خلال فترة مرضها، حيث خضعت لعدة عمليات تجميل بالأنف في الفترة الماضية.

حورية فرغلي: “أختي أذتني كثير”

وخلال برومو حلقتها ببرنامج “حبر سري” على شاشة القاهرة والناس، قالت حورية فرغلي: “أختي أذتني كتير، واتكلمت عليا كلام وحش”.

حورية فرغلي: “الناس كانت بتحط صورتي جنب أبوالهول”

وتابعت حورية فرغلي: “في فترة مرضي الناس كانت بتحط صورتي جنب أبوالهول، وبيقولوا ما الفرق؟، حتى فقدت الثقة بنفسي”.

أخر أعمال حورية فرغلي

وعن آخر أعمال الفنان حورية فرغلي، يذكر أنها قدمت مسلسل “أيام” الذي عرض على احدى المنصات الرقمية، بطولة كلا من حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم.