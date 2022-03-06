"التموين": صرف 30% من السلع التموينية عن شهر مارس
تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم وأفاد التقرير الوارد إلي السيد الأستاذ الدكتور الوزير بوصول نسب الصرف إلي الــ 30 %، وأشار التقرير الوارد من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) إلي توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلي نحو 1500 مخزن مضيفا إلى ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الارز بالإضافة إلي السلع الاخري التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وأكد التقرير الوارد للسيد الأستاذ الدكتور الوزير من شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الأستاذ / احمد كمال، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي نحو 30%، مشيرا إلي أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور الوزير إلي رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.