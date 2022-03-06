بعد ارتفاع الحرارة اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس غدا

شهدت البلاد اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ حيث سجلت القاهرة العظمى نحو 27 درجة، ويبحث، وعن تفاصيل طقس غدا، تفجر الأرصاد الجوية مفاجأة بشأن طقس غدا.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وعن حالة الطقس غدا، أكدت الأرصاد الجوية أن الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

طقس دافئ نهارا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسودهم طقس دافئ.

وأشارت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ويشهد برودة شديدة ليلا.

شبورة كثيفة

كما يشهد البلاد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08.