وزير الزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين



قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة انتظام العمل فيها والانضباط واداء الخدمات للجمهور.



القصير وجه بحل مشاكل المواطنين والاستجابة لهم والرد على استفساراتهم والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم وتوفير موظف استعلامات بكل طابق في الهيئة لمساعدة وإرشاد الجمهور المتعامل معها.



وزير الزراعة وجه أيضا بأهمية الرقابة والحوكمة والدقة في متابعة الملفات والاهتمام بمنظومة العقود وسرعة إنجازها بعد استيفاء كافة إجراءاتها الصحيحة والمراجعة من مجلس الدولة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.



كما وجه أيضا الاهتمام بالتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم.



وأكد أن هناك متابعة مستمرة وجولات اخرى مفاجئة سوف يقوم بها سواء لهيئة التعمير أو جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.



وزير الزراعة اطلع على بعض العقود والخدمات المقدمة للجمهور واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المنتفعين المتواجدين أمام مركز خدمة المواطنين بهيئة التعمير ووجه بسرعة التعامل معها وحلها.