وزير الزراعة يقوم بزيارة مفاجئة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة انتظام العمل فيها والانضباط واداء الخدمات للجمهور.


القصير وجه بحل مشاكل المواطنين والاستجابة لهم والرد على استفساراتهم والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم وتوفير موظف استعلامات بكل طابق في الهيئة لمساعدة وإرشاد الجمهور المتعامل معها.


وزير الزراعة وجه أيضا بأهمية الرقابة والحوكمة والدقة في متابعة الملفات والاهتمام بمنظومة العقود وسرعة إنجازها بعد استيفاء كافة إجراءاتها الصحيحة والمراجعة من مجلس الدولة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.


كما وجه أيضا الاهتمام بالتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلا عليهم.


وأكد أن هناك متابعة مستمرة وجولات اخرى مفاجئة سوف يقوم بها سواء لهيئة التعمير أو جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.


وزير الزراعة اطلع على بعض العقود  والخدمات المقدمة للجمهور واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المنتفعين المتواجدين أمام مركز خدمة المواطنين بهيئة التعمير ووجه بسرعة التعامل معها وحلها.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

فيريرا يطلب عودة نجم الزمالك السابق

راليف رانغنيك يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة مانشستر سيتي

قرار عاجل من المحكمة بشأن تحرش مُدرس بـ 5 طالبات داخل مدرسة بالهرم

بالتفاصيل.. فيريرا يفاجئ الزمالك بهذه الطلبات

أبو جبل يعترف بالتوقيع للنصر ومرتضى منصور يُحاول حل الأزمة

قرار عاجل من المحكمة بشأن الطبيب المتهم بالتحرش بموظفة بنك بالعجوزة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك على موهبة جديدة في الدوري

رانجنيك يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي