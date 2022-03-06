"رئيس اقتصادية القناة": الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية

رأس المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة في العام المالي الحالي 2021/2022، والأول عقب قرار إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 2022 لمدة ثلاث سنوات، بحضور كل من: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.



وفي مستهل الاجتماع قال المهندس يحيى زكي: "أرحب بالسادة الوزراء، وأتشرف بوجود السادة الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية من ذوي الخبرة، وكل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق الذين لم يدخروا جهدًا في تحقيق أهداف المنطقة وتحقيق التنمية، وأعتبر اجتماعنا اليوم جلسةً تنسيقية نقدم فيها عرضًا لملخص أعمال مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية، كما سنتطرق لمناقشة بعض القرارات الهامة في المرحلة المقبلة".



وأعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بتواجد كوكبة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية في مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مما يساهم في تسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع إدارة الهيئة لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق ما ننشده وفق استراتيجية المنطقة خلال المرحلة القادمة.



وخلال الاجتماع قام رئيس اقتصادية قناة السويس باستعراض الملامح الرئيسية لأعمال مجلس الإدارة عن الأعوام المالية من 2018 حتى 2021، كما قام بالتعريف بأبرز القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة، وعرض استراتيجية وأهداف المنطقة والقطاعات الصناعية المستهدفة، كما قدم عرضًا تقديميًّا عن أهم مشروعات المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، وتم أيضًا استعراض الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية.



وأكد المهندس يحيى زكي أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

