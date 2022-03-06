30 % نسب صرف السلع التموينية عن شهر مارس الجاري

تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – ‏المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم ‏وأفاد التقرير الوارد إلي السيد الأستاذ الدكتور الوزير بوصول ‏نسب الصرف إلي الــ 30 %، وأشار التقرير الوارد من رئيسي ‏شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) إلي توافر 27 سلعة ‏بمخازن الشركتين والتي تصل إلي نحو 1500 مخزن مضيفا ‏ إلى ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ‏ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الارز بالإضافة إلي ‏السلع الاخري التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وأكد التقرير الوارد ‏للسيد الأستاذ الدكتور الوزير من شركتي الجملة وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية ‏للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أحمد كمال، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي نحو 30%، مشيرا إلي ‏أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور الوزير إلي رؤساء الشركات ‏هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏

