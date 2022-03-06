إشادة بالتنظيم الناجح لإتحاد التنس فى كأس ديفيز

الفجر الرياضي
كاس ديفيز
كاس ديفيز
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أشاد جميع الحضور بالتنظيم المتميز لمباراة مصر وقبرص الفاصلة فى كأس ديفيز والذى توج بنجاح المنتخب الوطني فى التأهل والعودة للمجموعة العالمية الثانية.


واثنى الجميع على اداء اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى واللجنة المنظمة برئاسة السكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى وفريق العمل المكون من المدير التنفيذي للاتحاد مروى عبد الرحمن والدكتورة رشيقة ابو شوشة ومنسق البطولات الدولية ولجنة التنس بنادى الجزيرة مستضيف اللقاء الذين لم يتركوا ادق التفاصيل للصدفة.


وبرزت أهم نجاحات التنظيم في دخول وخروج الجماهير دون اى معوقات الذى احتشد فى اليومين فلم تحدث مشكلة واحدة.


وتجهيز وترتيب ارض ملعب السنتر كورت وتنظيم المؤتمر الصحفى للفريقين ومراسم قرعة المباراة وتوفير كافة الإمكانيات للمنتخب القبرصي وهو ما دعا الحكم العام التونسي للمباراة وممثل الاتحاد الدولي للتنس ياسين لاخضر لتوجيه الشكر إلى إتحاد التنس.


كما دعا هذا النجاح التنظيمى مسئولى نادى الجزيرة إلى مطالبة إتحاد التنس بمزيد من التعاون فى تنظيم بطولات كبرى بملعب السنتر كورت لا سيما بعد المظهر الرائع للملعب وحضور الجماهير وهو ما شاهده وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى خلال حضوره جانب من اللقاء.
 

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