"القومي للحوكمة" يوقع مذكرة تفاهم مع معهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلا عنه الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة تفاهم مع معهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية ممثلا عنه يون جونغ جين، رئيس المعهد، وذلك للتعاون في مجال بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين.

وأشادت الدكتورة شريفة شريف - في بيان اليوم الأحد - بالجهود المبذولة للتعاون بين الطرفين والذي يعود إلى عام 2008، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تسلك مسارا متميزا في تحقيق التنمية والحوكمة، وأن تلك المذكرة تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق الريادة والإبداع في بناء القدرات البشرية وتنميتها من خلال عقد مجموعة من البرامج التدريبية في عدد من المجالات; بما في ذلك دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

واستعرضت ملامح رؤية مصر 2030 والمعالم الرئيسية التي تمثلها في عملية التنمية الشاملة في مصر، والإصلاحات في مختلف المجالات التي تربط تلك الرؤية بالمستقبل وتعمل على تبني مسار تنموي واضح لتحقيق النمو المستدام.

وأكدت أهمية تطوير وتأهيل العنصر البشري كجزء لا يتجزأ من عملية البناء في الدولة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل دور التدريب التنفيذي والتقني باعتباره ركيزة أساسية في عملية التغيير.

وأشارت إلى دور المعهد وأنه يأخذ على عاتقه مهمة التغيير معتمدا نهجا جديدا للتنمية وتقديم الخدمات، وذلك بهدف أن يصبح مركزا إقليميا للمعرفة وله دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة شريفة شريف أن المعهد يتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء القدرات والتعليم والأبحاث والاستشارات خاصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.