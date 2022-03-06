الرقابة المالية تبحث مع رؤساء سوق المال بالعراق تعزيز التكامل المشترك



التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بوفد من دولة العراق يضم حسن حمود حسانى رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وثائر عدنان هاشم رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية، وطه أحمد المدير التنفيذى لسوق العراق للأوراق المالية، على عدنان هاشم رئيس مجلس إدارة جمعية وسطاء أوراق المال للتباحث.

وذكرت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها اليوم إنه تم أيضا بحث سبل تدعيم التكامل بين البلدين فى سوق رأس المال وتنسيق السياسات والمواقف فى كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية فى ضوء انتخاب رئيس هيئة الرقابة المالية فى مصر رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو).

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجتمع سوق المال بمصر يولى أهمية كبيرة بتلك الزيارة والتى تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات فى سوقى الأوراق المالية بالبلدين، موضحا أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية إلى تؤثر على أسواق المال فى البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، كما شهد اللقاء تعرف الجانب العراقى على ظروف العمل والتشريعات ذات العلاقة وما يستجد على الساحة العالمية من أحداث تؤثر على أسواق المال.

وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة الرقابة المالية آخر التطورات التى شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التى أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم(95) لسنة 1992وصولا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن الهيئة ستطلق حوارا مجتمعيا بين الأطراف ذات العلاقة خلال الشهر الجارى كى يتمكن مجلس إدارة الهيئة القادم من إصدار القرارات التنظيمية للعمل على وضع أحكام القانون موضع التنفيذ.

واستعرض الدكتور عمران ما صدر عن الهيئة من قرارات لإجراء تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة. بجانب حرص الرقابة المالية على التقدم بمشروع تشريعى يسمح بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال لاستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وخطوات السير فى إجراءات استصداره، ومبادرة الهيئة الأخيرة بالسماح بالترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (Special Purpose Acquisition Company “SPAC”M) فى السوق المصرية.

وقد طلب الوفد العراقى فى ختام اللقاء أن يتم تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل المعلومات والخبرات فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية لفرق العمل لرفع الكفاءة، والتنسيق فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرائم الإلكترونية مع التعاون فى تصنيف المبادئ الدولية.

وفى نهاية الزيارة تفقد الوفد العراقى "مجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية" وأعرب عن إعجابه بمبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لإنشاء مجمع للمعرفة يستهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفى، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادى على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التى تقدمها الجهات التابعة لمجمع المعرفة فى مكان واحد-وهى-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصرى، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمى للتمويل المستدام.