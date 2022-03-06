ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و2606 شاحنات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت الحاويات الواردة 653 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية 2605 أطنان قمح إلى صوامع شبرا وطنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 107 آلاف و409 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137 ألفا و368 طنا، مشيرة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1216 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات، هولندا، سنغافورة، ألمانيا، كرواتيا، بنجلاديش، الهند، الصين، سلوفينيا، أمريكا، اليونان، بريطانيا وهونج كونج.

ولفتت إلى أن الصادرات بلغت 13 ألفا و370 طنا، شملت 5 آلاف و870 طن فوسفات، 5.5 ألف طن يوريا، و2000 طن رمل، كما بلغت الوارادات من البضائع العامة 51 ألفا و603 أطنان، تضمنت 2250 طن فول، 13 ألفا و967 طن قمح، 1250 طن خشب زان، 3 آلاف و163 طن أبلاكاش، 1.5 ألف طن كسب صويا، 850 طن عدس، 2000 طن زيت طعام، 11.9 ألف طن حديد، و14 ألفا و403 أطنان ذرة، 1245 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 320 طنا.