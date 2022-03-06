كل ما ترغب في معرفته عن خدمة وصلها بالبريد

قدّم البريد المصري خدمة جديدة بعنوان «وصلها»، في إطار متابعة الهيئة العامة للبريد المصري لاحتياجات المواطنين في السوق المحلية والدولية، إذ قدمت الهيئة العامة للبريد المصري هذه الخدمة لجميع المواطنين الذين يحتاجون للتعامل مع شركات الشحن وللشركات التى تعتمد في أعمالها على خدمات الأون لاين، وأصبحت الخدمة متوفرة في جميع محافظات الجمهورية ويسهل التواصل بين الشركات والعملاء في كل المدن والمحافظات.

خدمات «وصلها» مع البريد المصري

أكّدت الهيئة القومية للبريد المصري أنَّ سيارات البريد من خلال خدمة «وصلها»، ستصل إلى مقر العملاء لتوصيل الشحنة المطلوبة إلى أي مكان في الجمهورية «هتعدي عليك في مقرك أو مكان شغلك تاخد منك الشغل وتوصله للعملاء بتوعك».

- تعقد هيئة البريد عقودًا مختلفة لهذه الخدمة ولكن يجب تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضربية.

- في حالة عدم وجود سجل تجاري سيتم التوصل إلى اتفاق آخر من العملاء.

- تتيح الخدمة تحصيل الأموال الخاصة بالشركات من العملاء ووضعها في حسابك البريدي.

- للحصول على الخدمة يجب أن يتم دفع تأمين رمزي حسب نوع الشحنة لهيئة البريد.

- تتيح الهيئة للعملاء متابعة الشحنة لحظة بلحظة حتى وصولها إلى الجهة المحددة.

- يجب أن يتمّ تسجيل بياناتك من خلال الرابط الإلكتروني.

- الخدمة تتضمن الشحن والتفريغ والتحصيل المالي من العملاء.

- التعاقد السنوي مع البريد المصري سيكون به العديد من المميزات مثل انخفاض الأسعار وذلك بعيد عن الأسعار الموضوع للشحن الفردي.

- أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري رقم الخط الساخن 16789 لمزيد من الاستفسارات.

- كما يمكن متابعة الشحنة من خلال رابط تليجرام.

- كما أتاحت الهيئة القومية للبريد التوصل السريع مع جميع العملاء وأصحاب الشركات «أون لاين» من خلال خدمة واتس آب.