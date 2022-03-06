غرفتا صناعة الأردن ومكة المكرمة توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت غرفتا صناعة الأردن وصناعة مكة المكرمة، اتفاقية تعاون مشترك، خلال زيارة الوفد الاقتصادي الصناعي الاردني، برفقة وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، وبمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأكثر من 50 شركة صناعية أردنية.



وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، بحث الوفد الأردني في مكة توظيف الفرص الاقتصادية بين البلدين، من خلال اتفاقات تجارية تضمن مبدأ الربح للطرفين، إضافة إلى إمكانية زيادة عـدد تأشيرات الترانزيت للشاحنات الأردنيـة المتجهـة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واسـتثناء الأردن مـن خـطـط الإحـلال للمنتجـات المستوردة التي تعمـل عليهـا السـعودية، وإيجاد آليات لمسـاعدة القطـاع الصـناعي مـن خـلال دعـم التواصـل مـع الأسـواق الكبرى مثل (اللولـو، وابـن العثيم، والباندا، وابـن داوود) وغيرها من خلال الوكلاء التجاريين في السعودية.



وأكد الطرفان أهمية دعـم فـكـرة إطـلاق تكامـل صـناعي تجـاري وائتلافات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين وفـتـح قنـوات تواصـل أكـبـر مـن خـلال السفارة السعودية في الأردن فيما يخص القرارات الحكومية السعودية ذات البعد التجاري.

وبحث الوفد أيضًا، تنمية واقع الصادرات الوطنيّة إلى السعودية، خاصة أن الاستثمارات السعودية في الأردن بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار مـع نهايـة عـام 2019، ما يؤكد تبؤه موقعـًا متقـدمًا في قائمـة المستثمرين في الأردن مـع حـجـم اسـتثمار كبير في قطاعـات النقـل والبنية التحتية والطاقـة والقطـاع المـالي والتجـاري وقطاع الإنشاءات السياحية.



وقبل ذلك، استضاف اتحاد الغرف السعودية، الوفد الأردني، بحضور مساعد وزير التجارة السعودي بدر الهداب والنائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الوفود الخارجيّة تعظم الفرص والنتائج، مشيدًا بالزيارة إلى مكة المكرمة، لما لها من نتائج إيجابية وواعدة مستقبلا.



وأعلن الجغبير تعيين ضباط ارتباط في الغرف الصناعية في الأردن لمتابعة مخرجات التفاهمات التي تمت خلال زيارة الوفد الاقتصادي إلى السعودية، لافتًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين كلا القطاعين الخاص في البلدين، حيث جاءت كحصيلة الاجتماعات التي تمت خلال زيارة الوفد إلى الغرف الصناعية والتجارية في السعودية.



وقال إن الوفد الاقتصادي بحث كذلك سبل تعزيز وتنمية الصادرات الوطنيّة، خاصة في قطاع التجزئة الغذائية إلى السوق السعودية باعتبارها أكبر الأسواق في المنطقة.



وبين أن الوفد بحث تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات الدخول للسعودية مـن كتب التوصية الصادرة عن الغرفة، بالإضافة للاعـتراف المتبــادل بالشهادات الصحية والصـادرة عـن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.



يشار إلى إن حـجـم التبـادل التجـاري بين الأردن والسـعودية انخفض عـام 2020 بمـا نسبته 25.7 بالمئة ليصـل إلى قرابة 3 مليارات دولار، في حين سجل الميزان التجـاري عـام 2020 عجـزًا وصـل إلى نحو 1.3 مليـار دولار، بسـبب ارتفـاع حجم الصـادرات الوطنيـة الأردنيـة للسعودية بمـا نسـبته 5 بالمئة تقريبًا لتصـل إلى بما يقارب 813.5 مليـون دولار عـام 2020، إضـافة إلى إنخفـاض حجـم المستوردات الأردنية من السوق السعودية بما نسبته نحو 34.2 بالمئة.



وشملت الصادرات الأردنية للسعودية خلال العام 2020، منتجات الصيدلة، وورق مقوى وخضروات ونباتات وجذور ودرنات غذائية وألبان ومنتجات صناعة الألبان وبيض، وصابون، وعوامل سطح عضوية، ومحضرات غسيل.



أما أبرز المستوردات من السعودية خلال العام 2020 فقد كانت، وقودا معـدنيا، ومنتجــات تقطير، ومـواد قاريـة، وشـموعا معدنية، بما نسبته 53 بالمئة من إجمالي المستوردات، إضافة للدائن ومصنوعاتها، بمـا نسـبته 12 بالمئة من إجمالي المســتوردات، حيـث يندرج تحتهـا بـوليمرات الإيثلــين ‎بأشكالها الأولية.