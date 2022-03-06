بحث تطوير علاقات الأردن ورومانيا الاقتصادية

بحث مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، مع السفير الروماني لدى المملكة جورج كريستيان مابور، سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية، وعقد منتدى استثماري مشترك خلال الشهر الحالي في عمان.



وناقش الجانبان جدول الأعمال المقترح للمنتدى الاستثماري الأردني الروماني والقطاعات المستهدفة، ولا سيما الصناعات الغذائية، والقطاع الزراعي، والأسمدة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.



وحسب بيان للجمعية، ناقش اللقاء تأسيس مجلس الأعمال الأردني الروماني بين جمعيتي رجال الأعمال الاردنيين، والتعاون الاقتصادي الأردني الروماني.



وأشار رئيس الجمعية حمدي الطباع، إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة ويمتلك اقتصادا منفتحا على العالم من خلال اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات العالمية جعلته مركزًا إقليميا تجاريًا واستثماريًا على مستوى المنطقة.



وأكد تميز الأردن بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هناك فرصا واعدة للتعاون المشترك مع الجانب الروماني، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الجمعية للترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة من خلال شركاتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص.



وأبدى السفير مابور، من جهته، رغبة بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الأردن، مبينا أن تنظيم منتدى استثماري أردني – روماني، يؤكد حاجة البلدين للتعرف على الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.



وأشار إلى أهمية تنويع السلع المتبادلة بين البلدين سواء الصادرات أو المستوردات لتعزيز التبادل التجاري خاصة وأن الأردن يعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لرومانيا، مؤكدا التطلع إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري بشكل أكبر وبما يحقق النفع للبلدين.



وبلغت صادرات المملكة إلى رومانيا خلال عام 2020، نحو 9 ملايين دولار، تركزت بالأسمدة والزيوت والصابون، مقابل 355 مليون دولار مستوردات أبرزها: الحبوب، والحيوانات الحية واللحوم، والأخشاب ومصنوعاتها.



وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية: المهندس عبد الرحيم البقاعي، وميشيل نزال، وأيمن علاونة، ومديرها العام طارق حجازي.