مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم " ملتقى المجلس الخليجي الأول 2022 "

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان " ملتقى المجلس الخليجي الأول 2022" بالتعاون مع مركز زري العالمي.

ناقش الملتقى واقع ومستقبل ريادة الأعمال والتأثيرات المتلاحقة التي شهدها المجال ودور المؤسسات المعنية بتمويل ودعم مشاريع رواد ورائدات الأعمال وذلك تحت شعار "الريادة ودورها في الاستدامة".

حضر فعاليات الملتقى في مركز عجمان لريادة الأعمال، كل من سعادة فريدة عبدالله قمبر العوضي،رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان.

كما حضر الملتقى - الذي أدارته منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية،عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان - عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومجموعة من رواد ورائدات الاعمال والمشاركين في معرض المجلس الخليجي الأول 2022 للأزياء والمجوهرات.

من جانبها تناولت الدكتورة آمنة خليفة، المحور الأول في الملتقى وركز على تأثير العمل عن بعد في مشاريع رواد الاعمال موضحة أن المرحلة السابقة والحالية لمجال ريادة الأعمال اتسمت بالمرونة والإبداع والابتكار في تنفيذ المشاريع وأن مجلس سيدات اعمال عجمان عمد إلى تعزيز دوره في دعم مجال ريادة الأعمال من خلال جملة من المبادرات والمشاريع الرائدة على رأسها برنامج إشراقة والهادف إلى تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال لتنفيذ مشاريع مبتكرة تتوافق مع توجهات الدولة واحتياجات المجتمع.

وأكدت زهراء باقر المستشارة في ريادة الأعمال ـ الرئيس التنفيذي لمركز زري العالمي أن الخبرات المكتسبة لرواد ورائدات الأعمال خلال الفترة السابقة عززت من نجاحهم واختيار مشاريع وأفكار ناجحة.. مشيدة بالدور الكبير الذي قدمته الجهات المعنية من خلال توفير البرامج الداعمة لتنمية المشاريع وتوفير الدورات وورش العمل المتخصصة.

بدوره أشاد سالم حسن الغافري رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد للإستشارات والدراسات الإدارية بجهود الجهات المعنية ودورها في التمويل الملائم الذي يتخذ أشكالا عديدة منها التمويل المادي، والاستشارات، والتدريب وتوفير الدورات وورش العمل المتخصصة.

و أوصى بضرورة إلمام رائد ورائدة الأعمال بماهية المشروع وآليات الإدارة الناجحة والتسويق الفعال وأهمية وجود خطة للتطوير والنمو مستقبلا، موضحا ان نجاح المشاريع لايعتمد على التمويل المادي فقط بل على أساس وجود خطة عمل متكاملة إلى جانب أهمية الإلمام بالاجراءات والقوانين الخاصة سواء بالمشروع أو المنتج.

جدير بالذكر أن وفدا من سيدات أعمال جمهورية سلوفينيا كان قد زار معرض المجلس الخليجي الأول 2022 للأزياء والمجوهرات الذي أقيم في مركز عجمان لريادة الأعمال واطلع على المشاريع المشاركة.