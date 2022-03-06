"Infinix " أول شركة موبايل تشارك في معرض Insomnia Egypt 2022

تحظى الألعاب الإلكترونية باهتمام عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر خصوصا الشباب حتى أصبحت أحد المعايير التى يقوم على أسسها المستخدم باختيار الهاتف الذي يرغب في شرائه.



ولعل هذا ما دفع الكثير من شركات الهواتف الذكية إلى التركيز على المكونات التى تساعد على سهولة اللعب عبر الموبايل ومنها البروسسور والرامات والذاكرة الداخلية وحجم البطارية.



تخطى ذلك إلى اهتمام الشركات بالمشاركة فى مسابقات الألعاب الالكترونية أو التعاون مع إحدى الألعاب الأكثر انتشرًا، وهو ما دفع شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الحديثة، إلى حلبة ألعاب الموبايل خلال فعاليات معرض انسومنيا ايجبت 2022 في نسخته الثالثة في الشرق الأوسط، والذي اختتم أعماله في مصر مؤخرا بعد انعقاده لمدة ثلاثة أيام في الفترة من ١٧ حتى ١٩ فبراير الجاري.



جاءت مشاركة Infinix في معرض Insomnia Egypt 2022 بصورة مؤثرة للغاية في الحضور، حيث كانت الشركة الوحيدة للهواتف الذكية المشاركة في هذه الفعاليات وذلك بفضل التطور الهائل الذي نجحت Infinix في تحقيقه من خلال الإصدارات الأخيرة لمنتجاتها المختلفة، وبفضل تزويد هواتف Infinix بمعالجات قوية ومخصصة لتحقيق أفضل أداء للألعاب كما هو الحال في سلسلة هواتف (Note) صاحبة الأداء المتميز، وسلسلة هواتف (Hot) التي عبرت عن قدراتها خلال ممارسة الألعاب ذات الحجم الضخم دون حدوث أي توقف أو تعرض الهاتف لأرتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

مردود النجاح الكبير الذي حققته Infinix في الفترة الأخيرة انعكس على توافد مشاهير ومؤثروا عالم السوشيال ميديا خاصة من المتخصصين في الألعاب الإلكترونية على جناح Infinix، ليحرصوا على الاستمتاع بتجارب الأداء في لعبة Call of duty Mobile المزودة في أخر إصدارات هواتف الشركة والتي حازت على اعجاب الجميع خاصة في ظل القيمة السعرية العادلة التي تحرص Infinix على وضعها على رأس الأولويات للشركة.



كذلك فقد شهد جناح شركة Infinix منافسات شرسة في ألعاب الموبايل بين العديد من المشاركين خلال ثلاثة أيام متتالية وقدمت الشركة جوائز للفائزين في المسابقات بلغت قيمتها ٣٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى مئات الفائزين بهدايا من Infinix.

ويكتسب معرض Insomnia أهمية خاصة، إذ يعد أضخم ملتقى يجمع بين اللاعبين بمختلف فئاتهم العمرية، كما يجمع مطوري ومصنعي الألعاب في مصر والشرق الأوسط، ويستقطب العديد من مشاهير صناع المحتوى لتقييم وتبادل وجهات النظر بين اللاعبين وصناع الألعاب للوصول لأفضل تجربة ألعاب للموبايل لدى المستخدمين.



وتشير تقديرات المواقع الدولية المتخصصة بالألعاب إلى أن مصر أصبحت تعد من أكبر الأسواق الواعدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط حيث يصل عدد ممارسي ألعاب الموبايل إلى قرابة 40 مليون لاعب.