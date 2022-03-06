اتحاد الغرف الإماراتية يبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في" برزبن " الأسترالية

ناقش " اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتى " سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بمدينة برزبن الأسترالية والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في ضوء تحضيرات المدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية 2032.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في الجناح الأسترالي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي وجمع محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد وأنثوني راين الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الاقتصادية لمدينة برزبن الأسترالية.

و أكد محمد بن سالم حرص القطاع الخاص الإماراتي على توطيد شراكته التجارية مع أستراليا بصورة عامة ومدينة برزبن بصورة خاصة وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الحيوية لا سيما فتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الإماراتية إضافة إلى المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والاستثمار والأمن الغذائي فضلا عن قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.. مشيرا إلى أن غرف الإمارات ستقوم بتعريف القطاع الخاص الإماراتي بالفرص التنموية الواعدة التي تتيحها مدينة برزبن التي تستعد لاستضافة أولمبياد 2032.