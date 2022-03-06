75 ‎%‎ نموا بعلاقات العمل للقطاع الخاص الإماراتي بـ " إكسبو"

أشاد مدراء غرف التجارة والصناعة بالدولة بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع الخاص الإماراتي بإكسبو 2020 دبي وتمثلت بنمو علاقات العمل "B2B" للشركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 75 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول بين الأمانة العامة لغرف الإمارات ومدراء غرف التجارة والصناعة الذي عقد في مركز تواصل الأعمال بــ "إكسبو 2020 دبي " بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي ومحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسالم أحمد السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة وسالم راشد العليلي القائم بأعمال مدير عام غرفة أم القيوين وعتيق فرج جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول- الخدمات التجارية بغرفة تجارة دبي وأحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف.

و دعا مدراء الغرف الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص ما بعد إكسبو 2020 وذلك من خلال ديمومة تواصلها مع الشركات الخارجية والأسواق الجديدة التي تم التعرف عليها خلال فعاليات إكسبو ووضع دراسات مستقبلية لها في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة إقليميا وعالميا.