سعر البنزين في أمريكا يسجل أعلى سعر منذ 2008

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار البنزين في أميركا الأحد 6 مارس إلى أعلى مستوى منذ 2008، حيث زادت مخاوف إمدادات النفط الخام الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا من تأثيرها على المستهلكين.

وبلغ المعدل المتوسط لغالون البنزين 4 دولارات الأحد 6 مارس، حسب AAA، وهو الأعلى منذ يوليو 2008، حيث كانت الأسعار ترتفع بسرعة، في الوقت الذي كان فيه المستهلكون يدفعون 40 سنتًا منذ أكثر من أسبوع، و57 سنتًا منذ أكثر من شهر، ففي بعض الأماكن، يدفع المستهلكون أكثر من ذلك بكثير، فمثلًا متوسط سعر الغالون في كاليفورنيا الآن 5.288 دولارًا للغالون الواحد.

يأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب صعود النفط وسط حرب روسيا على أوكرانيا، حيث تمثل التكلفة الأساسية للنفط أكثر من 50% من البنزين الذي يضعه المستهلكون في سياراتهم.

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