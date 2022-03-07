خبير: حرب روسيا وأوكرانيا تشهد تصعيد عسكري كبير رغم المفاوضات لهذا السبب

كشف ناصر زهير، أستاذ الاقتصاد السياسي بمعهد جنيف للدراسات، آخر تطورات الحرب الروسية الاوكرانية، قائلًا: "الحرب تشهد تصعيد عسكري كبير، رغم المفاوضات، حيث من الواضح أن موسكو ستنتقل من استراتيجية محاصرة المدن، لدخولها، خاصة أن الغرب لم يقدم حلولًا لمطالب روسيا".

وأضاف "زهير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أن هناك خسائر وقعت بين القوات الروسية، بالرغم من التفوق العسكري، مضيفًا أن موسكو من الواضح أنها لا توقف العمليات العسكرية حتى تكون هناك ترجمة لرؤيتها على الأرض".

وحول جلسة المفاوضات الأخيرة قال: "لازالنا نتابع الجولة الاخيرة هل سيكون هناك حديث عن جوانب جديدة ؟ أم ستظل في حالة الجمود السابقة".

وحول طبيعة الاتصال المطول الذي جرى بين الرئس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ماكرون لمحاولة رأب الصدع قال: “ألمانيا وفرنسا يريدون الإبقاء على الاتصالات الدبلوماسية، وعدم إغلاق الأبواب في وجها تجنبًا للصدام، خاصة أنه في حال إغلاق هذا الباب، فهذا يعني الوصول لطريق مسدود قد ينجم عنه مزيد من العقوبات الصارمة التي قد تضر الأوروبيين أنفسهم”.